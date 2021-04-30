Италия – третья в Европе по количеству новых инфицированных коронавирусом. Накануне праздников там продолжают действовать противоэпидемиологические меры.

В частности ограничения соблюдаются в церквях. Подробнее о них в эфире рассказал отец Василий Филяк – священник Украинской греко-католической церкви в городе Брешиа.

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По его словам, прежде всего, записывают людей на литургию.

Поэтому многие люди не могут попасть в храм. Мы проводим по 2 – 3 богослужения в день, чтобы не было возможности заразиться COVID-19,

– отметил священник.

Он отметил, что в храме работают волонтеры, которые меряют температуру. Все регулярно моют руки и находятся в масках. "Таким образом, мы стараемся быть ответственными и не заразить других людей", – отметил отец Василий Филяк.

Священник из Италии рассказал об ограничениях на Пасху: смотрите видео

Освящение куличей будет происходить на свежем воздухе

Из-за большой парафии, как он рассказал, ранее использовали 3 церкви:

для воскресных богослужений;

для ежедневной службы;

на большие праздники.

Но сейчас Пасху будут проводить на свежем воздухе, где может находиться 3 – 4 тысячи человек. Поскольку богослужение и освящение куличей будет проходить в субботу и в воскресенье (1 и 2 мая 2021 года), священник созывает граждан разделиться, чтобы не было скопления.

Отец Василий Филяк отметил, что в момент, когда церкви были закрыты, люди открыли что-то новое для себя, а именно роль таинства домашней церкви. "Церковь не перестает существовать", – добавил священник.

Кратко о коронавирусе в Италии