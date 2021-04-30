Людей записывают на литургию, не все могут попасть, – священник из Италии об ограничениях
Италия – третья в Европе по количеству новых инфицированных коронавирусом. Накануне праздников там продолжают действовать противоэпидемиологические меры.
Источник:24 канал
В частности ограничения соблюдаются в церквях. Подробнее о них в эфире рассказал отец Василий Филяк – священник Украинской греко-католической церкви в городе Брешиа.
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По его словам, прежде всего, записывают людей на литургию.
Поэтому многие люди не могут попасть в храм. Мы проводим по 2 – 3 богослужения в день, чтобы не было возможности заразиться COVID-19,
– отметил священник.
Он отметил, что в храме работают волонтеры, которые меряют температуру. Все регулярно моют руки и находятся в масках. "Таким образом, мы стараемся быть ответственными и не заразить других людей", – отметил отец Василий Филяк.
Священник из Италии рассказал об ограничениях на Пасху: смотрите видео
Освящение куличей будет происходить на свежем воздухе
Из-за большой парафии, как он рассказал, ранее использовали 3 церкви:
- для воскресных богослужений;
- для ежедневной службы;
- на большие праздники.
Но сейчас Пасху будут проводить на свежем воздухе, где может находиться 3 – 4 тысячи человек. Поскольку богослужение и освящение куличей будет проходить в субботу и в воскресенье (1 и 2 мая 2021 года), священник созывает граждан разделиться, чтобы не было скопления.
Отец Василий Филяк отметил, что в момент, когда церкви были закрыты, люди открыли что-то новое для себя, а именно роль таинства домашней церкви. "Церковь не перестает существовать", – добавил священник.
Кратко о коронавирусе в Италии
- По состоянию на пятницу, 30 апреля, в Италии зафиксировали 4 009 208 случаев заражений коронавирусом.
- Из них – умерло 120 544 больных, но выздоровели 3 449 955 инфицированных.
- В стране 26 апреля зарегистрировали первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19.
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