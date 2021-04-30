Людей записують на літургію, не всі можуть потрапити, – священник з Італії про обмеження
Італія – третя в Європі за кількістю нових інфікованих на коронавірус. Напередодні свят там продовжують діяти протиепідеміологічні заходи.
Джерело:24 канал
Зокрема обмеження дотримуються у церквах. Детальніше про них в ефірі розповів отець Василь Філяк – священник Української греко-католицької церкви в місті Брешіа.
Варто прочитати Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
За його словами, перш за все, записують людей на літургію.
Тому багато людей не може потрапити до храму. Ми проводимо по 2 – 3 богослужіння в день, щоб не було можливості заразитись COVID-19,
– зазначив священник.
Він відзначив, що у храмі працюють волонтери, які міряють температуру. Всі регулярно миють руки і перебувають у масках. "Таким способом ми намагаємось бути відповідальними і не заразити інших людей", – відзначив отець Василь Філяк.
Священник з Італії розповів про обмеження на Великдень: дивіться відео
Освячування пасок відбуватиметься на свіжому повітрі
Через велику парафію, як він розповів, раніше використовували 3 церкви:
- для недільних богослужінь;
- для щоденної служби;
- на великі свята.
Але наразі Великдень проводитимуть на свіжому повітрі, де може перебувати 3 – 4 тисячі людей. Оскільки богослужіння та освячування пасок відбуватиметься в суботу та в неділю (1 і 2 травня 2021 року), священник скликає громадян розділитися, щоб не було скупчення.
Отець Василь Філяк наголосив, що в момент, коли церкви були закриті, люди відкрили щось нове для себе, а саме роль таїнства домашньої церкви. "Церква не перестає існувати", – додав священник.
Коротко про коронавірус в Італії
- Станом на п'ятницю, 30 квітня, в Італії зафіксували 4 009 208 випадків заражень на коронавірус.
- З них – померло 120 544 хворих, але одужало 3 449 955 інфікованих.
- У країні 26 квітня зареєстрували перші випадки зараження індійським штамом COVID-19.
Поділитися новиною