Продукты для оккупантов священник собирал с прихожан церкви. Он идеализировал россиян перед жителями. Об этом сообщили в Сумской облпрокуратуре 1 августа.
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Священник помогал российским оккупантам
Священнослужитель во время оккупации Конотопского района собирал с прихожан продукты питания, которые передавал представителям вооруженных формирований страны-агрессора. Более того, он предоставил российским военным в пользование собственный автомобиль для перемещения по территории села,
– говорится в сообщении.
Приверженность россиянам он выражал и в частных сообщениях и во время личного общения с односельчанами. Также в здании храма он отрицал, что россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру на территории Украины.
Что угрожает злоумышленнику
Против священника открыли два уголовных производства по статьям:
- "передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории",
- "признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины".
Максимальное наказание, которое может ему угрожать, – заключение на 3 – 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет с конфискацией имущества.
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