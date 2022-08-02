Продукты для оккупантов священник собирал с прихожан церкви. Он идеализировал россиян перед жителями. Об этом сообщили в Сумской облпрокуратуре 1 августа.

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Священник помогал российским оккупантам

Священнослужитель во время оккупации Конотопского района собирал с прихожан продукты питания, которые передавал представителям вооруженных формирований страны-агрессора. Более того, он предоставил российским военным в пользование собственный автомобиль для перемещения по территории села,

– говорится в сообщении.

Приверженность россиянам он выражал и в частных сообщениях и во время личного общения с односельчанами. Также в здании храма он отрицал, что россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру на территории Украины.

Что угрожает злоумышленнику

Против священника открыли два уголовных производства по статьям:

"передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории",

"признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины".

Максимальное наказание, которое может ему угрожать, – заключение на 3 – 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 – 15 лет с конфискацией имущества.

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