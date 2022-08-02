Продукти для окупантів священник збирав із парафіян церкви. Він ідеалізував росіян перед жителями. Про це повідомили в Сумській облпрокуратурі 1 серпня.

Зверніть увагу СБУ виявила всіх херсонських зрадників-правоохоронців, які почали працювати на окупантів

Священник допомагав російським окупантам

Священнослужитель під час окупації Конотопського району збирав з парафіян продукти харчування, які передавав представникам збройних формувань країни-агресора. Більш того, він надав російським військовим у користування власний автомобіль для переміщення територією села,

– мовиться в повідомленні.

Прихильність до росіян він висловлював і в приватних повідомленнях та під час особистого спілкування з односельцями. Також у будівлі храму він заперечував те, що росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру на території України.

Що загрожує зловмиснику

Проти священника відкрили два кримінальні провадження за статтями:

"передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території",

"визнання правомірною збройну агресію російської федерації проти України".

Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, це – ув'язнення на 3 – 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років з конфіскацією майна.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 1 серпня: відео