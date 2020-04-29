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      Священник УПЦ МП нарушает самоизоляцию и посещает магазины на Хмельнитчине

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      Священник грубо нарушает карантин на Хмельнитчине
      Священник грубо нарушает карантин на Хмельнитчине / politeka.net

      В одном из сел Хмельницкой области священник УПЦ Московского патриархата, который должен находиться на самоизоляции, спокойно посещает магазины и считает коронавирус ложью.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр города Нетишин Александр Супрунюк и пояснил: "Сегодня, 29 апреля, мне сообщил глава одного из сел, что священник, который должен быть на самоизоляции, ходит и рассказывает людям, что это все (ситуация с коронавирусом – 24 канал) ложь. Об этом сообщили также работники магазина, но он не реагирует ни на что".

      К слову На Хмельнитчине от коронавируса скончалась монахиня из монастыря УПЦ МП

      По его словам, он уже подал заявление в Нацполицию и СБУ о грубом нарушении.

      Массовые собрания были как на Вербное воскресенье, так и после проведения богослужений, к примеру, застолье, где как раз и произошло заражение. В СБУ уже открыли уголовное производство, в полиции пока реакции нет,
      – сказал Супрунюк.

      Мэра Нетишина считает, что почти все больные в городе – это прихожане церкви Московского патриархата, есть только один человек, который уже приехал больным из Шумского района.

      "С 14 марта мы поставили блокпост и ввели жесткие ограничения, но, к сожалению, вспышка ушла из церкви Московского патриархата. У нас есть 2 таких храма. Мы неоднократно обращались к священникам, все конфессии отреагировали, кроме Московской. Были конфликтные ситуации", – вспомнил он.

      Справка. В городе Нетишин обнаружили 9 случаев заболевания COVID-19, среди них – 2 работника Хмельницкой АЭС, а также священник, диакон и врач, который ходил в церковь.

      Важливість карантину
      Важность карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины УПЦ МП Новости Хмельницкого
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