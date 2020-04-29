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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Священник УПЦ МП порушує самоізоляцію та відвідує магазини на Хмельниччині

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      Священник грубо порушує карантин на Хмельниччині
      Священник грубо порушує карантин на Хмельниччині / politeka.net

      В одному із сіл на Хмельниччині священник УПЦ Московського патріархату, який має перебувати на самоізоляції, спокійно відвідує магазини та вважає коронавірус брехнею.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів мер міста Нетішина Олександра Супрунюк та пояснив: "Сьогодні, 29 квітня, мені повідомив голова одного зі сіл, що священник, який має бути на самоізоляції, ходить та розповідає людям, що це все (ситуація з коронавірусом – 24 канал) брехня. Про це повідомили також працівники магазину, але він не реагує нінащо".

      До слова На Хмельниччині від коронавірусу померла черниця з монастиря УПЦ МП

      За його словами, він вже подав заяву в Нацполіцію та СБУ про грубе порушення.

      Масові зібрання були як на Вербну неділю, так і після проведення богослужінь, до прикладу, застілля, де якраз і відбулось зараження. В СБУ вже відкрили кримінальне провадження, у поліції наразі реакції немає,
      – сказав Супрунюк.

      Мера Нетішина вважає, що майже всі хворі у місті – це прихожани церкви Московського патріархату, є лише одна людина, яка вже приїхала хвора з Шумського району.

      "З 14 березня ми поставили блокпост та ввели жорсткі обмеження, але, на жаль, спалах пішов з церкви Московського патріархату. В нас є 2 такі храми. Ми неодноразово звертались до священників, всі конфесії відреагували, окрім Московської. Були конфлікті ситуації", – пригадав він.

      Довідка. У місті Нетішин виявили 9 випадків захворювання на COVID-19, серед них – 2 працівників Хмельницької АЕС, а також священник, диякон та лікар, який ходив до церкви.

      Важливість карантину
      Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 УПЦ МП Новини Хмельницького
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