Священник УПЦ МП порушує самоізоляцію та відвідує магазини на Хмельниччині

В одному із сіл на Хмельниччині священник УПЦ Московського патріархату, який має перебувати на самоізоляції, спокійно відвідує магазини та вважає коронавірус брехнею.

Про це в ефірі 24 каналу розповів мер міста Нетішина Олександра Супрунюк та пояснив: "Сьогодні, 29 квітня, мені повідомив голова одного зі сіл, що священник, який має бути на самоізоляції, ходить та розповідає людям, що це все (ситуація з коронавірусом – 24 канал) брехня. Про це повідомили також працівники магазину, але він не реагує нінащо".

До слова На Хмельниччині від коронавірусу померла черниця з монастиря УПЦ МП

За його словами, він вже подав заяву в Нацполіцію та СБУ про грубе порушення.

Масові зібрання були як на Вербну неділю, так і після проведення богослужінь, до прикладу, застілля, де якраз і відбулось зараження. В СБУ вже відкрили кримінальне провадження, у поліції наразі реакції немає,

– сказав Супрунюк.

Мера Нетішина вважає, що майже всі хворі у місті – це прихожани церкви Московського патріархату, є лише одна людина, яка вже приїхала хвора з Шумського району.

"З 14 березня ми поставили блокпост та ввели жорсткі обмеження, але, на жаль, спалах пішов з церкви Московського патріархату. В нас є 2 такі храми. Ми неодноразово звертались до священників, всі конфесії відреагували, окрім Московської. Були конфлікті ситуації", – пригадав він.

Довідка. У місті Нетішин виявили 9 випадків захворювання на COVID-19, серед них – 2 працівників Хмельницької АЕС, а також священник, диякон та лікар, який ходив до церкви.



Важливість карантину / Інфографіка 24 Каналу