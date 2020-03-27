Священники поднялись в небо и прочитали молитву против коронавируса: видео
Чтобы спасти Запорожье от распространения COVID-2019, священнослужители Московского патриархата взлетели в небо. Решили не кропить город святой водой, прочитать молитвы. Подобное мероприятие провели и в Одессе.
Над Запорожьем священнослужители летали в течение часа. Как сообщает местный сайт 061, в небо они взяли с собой чудотворную икону "Самарскую" и икону "Святителя Николая".
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Город облетают на вертолете "Мотор Сич". Подробностей о том, кто предоставил этот аппарат им и за чей счет – пока нет. Пилот признался, что такой полет совершает впервые.
Освящать водой Запорожье с неба не будут / Фото 061
Подобное "антикоронавирусное" мероприятие провели и в Одессе: тоже не кропили, но пели громкую молитву против коронавируса.
Священники в самолете читают коллективную молитву – смотрите видео
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