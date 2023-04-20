Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, что при этом за переход даже не нужно агитировать, верующие и сами принимают такие решения. Так, с 2022 года к ПЦУ перешли 42 общины.

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Переход к ПЦУ не является предательством веры

Преимущественно при таком переходе верующие принимают решение, в какую церковь хотят ходить. Они сами внутри говорят со своим настоятелем, и ему остается решить, остаться ли пастором у прихожан.

Однако, к сожалению, вместе с приходами с 2022 года переход совершили только три священника УПЦ МП. Как подчеркнул митрополит, при этом говорится не о приверженности религии, а юридическом подчинении.

Со стороны священника это не измена. Предать можно веру, а юридическое подчинение – это изменение юридического статуса. В чем здесь измена? Что печать поменяли? Это не предательство веры,

– сказал митрополит Михаил.

После перехода пастве достаточно обратиться к ПЦУ, чтобы получить указ на принятие. При этом процесс принятия в ПЦУ занимает всего 5 минут.

Священники пойдут работать грузчиками

Также митрополит рассказал, что происходит с верующими, которые, несмотря на большинство, решают остаться с УПЦ МП. А также о том, какая судьба обычно ожидает настоятелей церквей, общины которых переходят к ПЦУ без священника.

Он подчеркнул, что до 20% людей от прихода, которые решают остаться со своими пасторами – "это количество людей, желающих защитить своего настоятеля в должности настоятеля".

С ними беседовать беспочвенно, потому что они все равно его будут защищать. Это больше, чем фанатизм по религии, они просто следуют за своим лидером и точка,

– подчеркнул он.

Однако со временем такие люди мыслят, размышляют и лишаются иллюзии. Так что в 90% таких случаев священник остается вообще без паствы. Поэтому священникам не остается ничего другого, как пойти на светскую работу.

Пойдут работать грузчиками или заниматься своей домашней живностью. Какая-то часть пытается возобновить свою деятельность на каких-то земельных участках, которые им где-то достаются или подарят, или свое строят,

– сказал Михаил.

К таким священникам некоторое время будут ходить люди. Однако это обычно 20-40 человек в противовес бывшим 900 прихожанам, которые со временем все равно вернутся в храм. Потому что "люди все равно понимают: "Мы отстаивали, но мы были неправы".

"90% священников лишаются своих приходов, не могут служить. Люди не могут содержать, а они – служить, потому что нужно посвящать много времени, а им нужно выравнивать свое финансовое положение", – подытожил владыка.

Полное интервью с митрополитом Луцким и Волынским Михаилом: видео