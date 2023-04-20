Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, що при цьому за перехід навіть не потрібно агітувати, віряни й самі приймають такі рішення. Так, з 2022 року до ПЦУ перейшло 42 громади.

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Перехід до ПЦУ не є зрадою вірі

Переважно при такому переході саме віряни приймають рішення, до якої церкви хочуть ходити. Вони самі всередині говорять зі своїм настоятелем, і йому лише залишається вирішити, чи залишитися пастором у парафіян.

Однак, на жаль, разом з парафіями з 2022 року перехід зробили лише три священники УПЦ МП. Як підкреслив митрополит, при цьому мовиться не про відданість релігії, а юридичному підпорядкуванню.

Зі сторони священника це не є зрадою. Зрадити можна вірі, а юридичне підпорядкування – це зміна юридичного статусу. В чому тут зрада? Що печатку поміняли? Це не є зрада віри,

– сказав митрополит Михаїл.

Після переходу пастві достатньо звернутися до ПЦУ, щоб отримати указ на прийняття. При цьому процес прийняття до ПЦУ займає лише 5 хвилин.

Священники підуть працювати вантажниками

Також митрополит розповів, що відбувається з вірянами, які попри більшість вирішують залишитися з УПЦ МП. А також про те, яка доля зазвичай очікує настоятелів церков, громади яких переходять до ПЦУ без священника.

Він наголосив, що до 20% людей від парафії, які вирішують залишитися з своїми пасторами – "це кількість людей, які хочуть захистити свого настоятеля на посаді настоятеля".

З ними розмовляти безпідставно, бо вони все одно його будуть захищати. Це більше, ніж фанатизм за релігією, вони просто ідуть за своїм лідером і крапка,

– підкреслив він.

Однак з часом такі люди мислять, розмірковують та позбавляються ілюзії. Тож у 90% таких випадків священник лишається взагалі без пастви. Тож священникам не залишається нічого іншого, як піти на світську роботу.

Підуть працювати вантажниками або займатися своєю домашньою живністю в селі. Якась частина намагається відновити свою діяльність на якихось земельних ділянках, які їм десь дістаються чи подарують, чи своє будують,

– сказав Михаїл.

До таких священників якийсь час будуть ходити люди. Однак це зазвичай 20-40 людей на противагу колишнім 900 прихожанам, які з часом все одно повернуться до храму. Тому що "люди все одно розуміють: "Ми відстоювали, але ми були неправі".

"90% священників позбавляються своїх парафій, не можуть служити. Люди не можуть утримувати, а вони – служити, бо треба присвячувати багато часу, а їм треба вирівнювати своє фінансове положення", – підсумував владика.

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