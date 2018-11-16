Священников Украинской православной церкви вызвали в СБУ на "беседу"

Главный юрист УПЦ Александр Бахов заявил, что некоторые епископы Украинской православной церкви получили приглашение "поговорить" в Службу безопасности Украины.

Об этом Бахов написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, СБУ начала приглашать епископов УПЦ на "разговор" или "беседу". "После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно", – отметил Бахов в своем Facebook.

Бахов также дал ряд советов тем, кто получил "приглашение". Так, он написал, что стоит реагировать только на письменную повестку, присланную по почте "способом, предусмотренным законодательством" и помнить, что "приглашенные" имеют право не свидетельствовать против себя и своих близких, и обязательно приходить на "беседу" в сопровождении адвоката.

Отметим, что в Службе безопасности Украины пока эту ситуацию не прокомментировали.

Между тем пользователи в комментариях пишут, что это не может быть правдой. В частности, автор журнала "Отрок.ua" дописал "А где факты? А может Вам хочется так думать? Государство не заинтересовано в разжигании вражды. Если бы это было так, то Порошенко после такого позорного ответа на свое приглашение по-другому бы себя вел".



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