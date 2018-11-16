Священиків Української православної церкви викликали до СБУ на "розмову"

Головний юрист УПЦ Олександр Бахов заявив, що деякі єпископи Української православної церкви отримали запрошення "поговорити" в Службу безпеки України.

Про це Бахов написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Чи підтримують українці створення автокефальної помісної церкви: результати опитування

За його словами, СБУ почало запрошувати деяких єпископів УПЦ на "розмову" або "бесіду". "Після останніх подій навколо УПЦ це цілком очікувано, навіть показово", – зазначив Бахов в своєму Facebook.

Бахов також надав низку порад тим, хто отримав "запрошення". Так, він написав, що реагувати варто тільки на письмову повістку, надіслану поштою "способом, передбаченим законодавством" та пам'ятати, що "запрошені" мають право не свідчити проти себе і своїх близьких, і обов'язково приходити на "бесіду" в супроводі адвоката.

Зазначимо, що в Службі безпеки України наразі цю ситуацію не прокоментували.

Натомість користувачі в коментарях пишуть, що це не може бути правдою. Зокрема, автор журналу "Отрок.ua" дописав "А де факти? А може Вам хочеться так думати? Держава не зацікавлена у розпалюванні ворожнечі. Якби це було так, то Порошенко після такої ганебної відповіді на своє запрошення по-іншому б себе поводив".



Скріншот коментаря