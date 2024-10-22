Об этом он сказал эксклюзивно в комментарии для "Радио Свобода". К тому же Стефанчук заявил, что не хочет, чтобы журналисты "раскачивали" тему якобы Хмельницкая область является каким-то особым коррупционным регионом.

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Связан ли Стефанчук с руководительницей МСЭК Крупой родственными связями

Спикер Верховной Рады добавил, что не хотел бы, чтобы "журналисты раскачивали, что это Хмельницкая область, какой-то такой особый регион".

"Я думаю, что такие негодяи есть в каждом регионе Украины. Что касается госпожи Крупы и всего остального, то те антикоррупционеры, которые начали разгонять сплетни о якобы каких-то моих связях с госпожой Крупой, они уже сняли эти комментарии, потому что без доказательной информации разгонять нельзя", – отметил он.

Не знаю о каких-либо родственных, кумовских, свояцких или любых других отношениях, которые могут быть у моей семьи с теми негодяями, которые это делали в Украине,

– заявил Стефанчук.

Ранее журналист Юрий Николов писал, что отец Руслана Стефанчука некоторое время возглавлял городскую больницу в Хмельницком. Также Николов отмечал, что есть слухи, мол, Татьяна Крупа "является какой-то дальней родственницей Руслана Стефанчука". В конце концов, и сам Николов убрал эти строки из своего сообщения, аргументировав недостоверностью слухов.