Про це він сказав ексклюзивно у коментарі для "Радіо Свобода". До того ж Стефанчук заявив, що не хоче, аби журналісти "розкачували" тему нібито Хмельниччина є якимось особливим корупційним регіоном.

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Чи пов'язаний Стефанчук з керівницею МСЕК Крупою родинними зв'язками

Спікер Верховної Ради додав, що не хотів би, щоб "журналісти розкачували, що це Хмельниччина, якийсь такий особливий регіон".

"Я думаю, що такі негідники є в кожному регіоні України. Що стосується пані Крупи і всього іншого, то ті антикорупціонери, які почали розганяти плітки про нібито якісь мої зв'язки з пані Крупою, вони вже зняли ці коментарі, тому що без доказової інформації розганяти не можна", – зазначив він.

Не знаю про будь-які родинні, кумівські, свояцькі чи будь-які інші відносини, які можуть бути в моєї родини з тими негідниками, які це робили в Україні,

– заявив Стефанчук.

Раніше журналіст Юрій Ніколов писав, що батько Руслана Стефанчука якийсь час очолював міську лікарню в Хмельницькому. Також Ніколов зазначав, що є чутки, мовляв, Тетяна Крупа "є якоюсь далекою родичкою Руслана Стефанчука". Зрештою, і сам Ніколов прибрав ці рядки зі свого допису, аргументувавши недостовірністю чуток.