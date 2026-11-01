Судья во второй раз отклонил иск Трампа к WSJ в связи с публикацией об Эпштейне

Издание писало о связях главы государства с лицом, совершившим сексуальное преступление. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Что известно о решении суда?

Федеральный судья окружного суда США Даррин Гейлз вынес решение без права на повторное обращение. Причиной полного отказа стала неспособность стороны истца предоставить юридически обоснованные факты диффамации.

Юрист отметил, что утверждения главы государства "носят обобщенный характер, являются расплывчатыми, иногда противоречат содержанию статьи и зачастую не имеют отношения" к его ключевой линии защиты.

Представители истца не смогли подтвердить, что газета опубликовала текст с "фактическим злым умыслом" – обязательным юридическим критерием, который публичные деятели обязаны доказывать в таких процессах.

Суд согласен с тем, что иски президента Трампа о клевете не имеют оснований– подытожил Даррин Гейлз.

Судебное разбирательство началось после выхода публикации от 17 июля, в которой сообщалось, что имя Трампа фигурировало в так называемой "книге именинников", созданной для преступника в 2003 году.

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В материале отмечалось, что поздравление якобы сопровождалось рисунком женского тела. Трамп публично назвал эту информацию подделкой и полностью отверг причастность к этой записи.

расследование возможных связей Трампа с Эпштейном. Напомним, что в конце октября представители Демократической партии в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США выступили с требованием назначить специального прокурора для тщательного расследования вероятных связей Трампа с Эпштейном.Напомним, что в конце октября представители Демократической партии в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США выступили с требованием назначить специального прокурора для тщательного расследования. Законодатели обратили внимание на возможное сокрытие дополнительных показаний и материалов, касающихся контактов главы государства.

Политики отмечали, что пять женщин напрямую обвинили главу государства в изнасиловании или сексуальном насилии над ними в компании Эпштейна.