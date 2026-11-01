Суддя вдруге відхилив позов Трампа до WSJ через публікацію про Епштейна

Видання писало про зв'язки глави держави із сексуальним злочинцем. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Що відомо про рішення суду?

Федеральний суддя окружного суду США Даррін Гейлз ухвалив рішення без права на повторне звернення. Причиною повної відмови стала неспроможність сторони позивача надати юридично обґрунтовані факти дифамації.

Юрист зазначив, що твердження глави держави "мають узагальнений характер, є розпливчастими, іноді суперечать змісту статті та часто не мають стосунку" до його ключової лінії захисту.

Представники позивача не змогли підтвердити, що газета оприлюднила текст із "фактичним злим умислом" – обов'язковим юридичним критерієм, який публічні діячі зобов'язані доводити у таких процесах.

Суд погоджується, що позови президента Трампа про дифамацію не мають підстав– підсумував Даррін Гейлз.

Судовий розгляд розпочався після виходу публікації від 17 липня, у якій писали, що ім'я Трампа фігурувало в так званій "книзі іменинників", створеній для злочинця у 2003 році.

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У матеріалі зазначалося, що привітання нібито супроводжувалося малюнком жіночого тіла. Трамп публічно назвав цю інформацію підробкою та повністю відкинув причетність до запису.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня представники Демократичної партії в Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США виступили з вимогою призначити спеціального прокурора для ретельного розслідування ймовірних зв'язків Трампа з Епштейном. Законодавці звернули увагу на можливе приховування додаткових свідчень та матеріалів щодо контактів глави держави.

Політики зазначали, що п'ять жінок безпосередньо звинуватили очільника держави у зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними в компанії Епштейна.