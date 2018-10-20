Связи и переезд в другую страну: что не хватает россиянам для успеха

Некоторым россиянам для того, чтобы спокойно посмотреть на британские соборы приходится подделывать паспорта. Остальным – возвращаться на историческую родину и благодаря репатриации получать беспрепятственный доступ к 160 странам.

40% россиянам для того, чтобы назвать себя успешными не хватает денег.

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15% для достижения "высшего статуса" в обществе недостаточно образования. 14% основной причиной назвали недостаточные амбиции и целеустремленность.

14% основной причиной назвали недостаточные амбиции

Для 12% не хватает связей и знакомств.

10% для успеха нужен переезд в другой город или страну, 9% сетуют на отсутствие квалификации и профессиональной подготовки.

9% сетуют на отсутствие квалификации и профессиональной подготовки

При этом доля россиян, которые считают свое положение в обществе как "выше среднего" со времени распада СССР возросла с 5 до 10%. О "высоком статусе" завили 3% россиян.