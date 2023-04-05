Зеленский, выступая в Польше, поблагодарил за согласованные сегодня решения и за мощный оборонный пакет. Он отметил, что солидарность спасает жизнь.

Важно Украина и Польша – рядом навсегда: главное из речей Зеленского и Дуды в Варшаве

Свобода будет крепкой не только в Украине

Солидарность охватывает сейчас больше, чем судьба двух народов. Когда мы свободны, это гарантирует, что свобода будет крепкой во всех наших странах, у соседей в Евросоюзе. Румыния, Словакия и Литва сильнее.

Когда мы свободны, это гарантия, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию, и придет в Беларусь,

– подчеркнул президент.

Чем больше свободы у нас, тем больше будет гарантий справедливости. Также у того, что наш общий враг будет отвечать за свои преступления. Справедливость станет историческим достижением наших поколений.

Зеленский подытожил, что Россия справедливо ответит за военные преступления в Быковне, Буче, Катыни и Смоленске.

Москва не сможет поссорить поляков и украинцев

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Россия больше не сможет поссорить поляков и украинцев.

Великие народы в важнейшие моменты истории способны переступать через наибольшие различия, разделяющие их, и вместе смотреть в будущее. Именно поэтому мы не боимся говорить даже о самых сложных моментах нашей истории.