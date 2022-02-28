Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, в России 28 февраля, вероятно, не откроют торги на валютном и денежном рынках.
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Нормального рынка в России уже не будет
Россияне заморозят курс и будет почти такая же ситуация, как в Венесуэле, где есть официальный курс и черный рынок.
Де-факто свободная финансовая система в России закончится,
– заявил Сергей Фурса.
Как только санкции, экономический кризис будет раскручиваться – люди с финансами будут убегать из России. В то же время все санкции будут вводиться постепенно.
"Нормального рынка уже не будет. Это просто паническая история", – отметил инвестиционный банкир.
Сергей Фурса пояснил, что в настоящее время у России фактически остается единственный торговый ключевой партнер – Китай. Россияне могут использовать резервы в китайский юань, уже там как-то оперировать. Но, конечно, это не масштабы.
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