Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, у Росії 28 лютого, ймовірно, не відриють торги на валютному та грошовому ринках.

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Нормального ринку в Росії вже не буде

Росіяни заморозять курс і буде майже така сама ситуація, як у Венесуелі, де є офіційний курс та чорний ринок.

Де-факто вільна фінансова система в Росії закінчиться,

– заявив Сергій Фурса.

Як тільки санкції, економічна криза буде розкручуватись – люди з фінансами тікатимуть з Росії. Водночас всі санкції вводитимуть поступово.

"Нормального ринку вже не буде. Це просто панічна історія", – зазначив інвестиційний банкір.

Сергій Фурса пояснив, що наразі у Росії фактично залишається єдиний торговельний ключовий партнер – Китай. Росіяни можуть використати резерви в китайський юань, вже там "якось" оперувати. Але, звісно, це не ті масштаби.

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