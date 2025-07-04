Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео из фейсбука Надежды Савченко.

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Что известно о фейке, который распространили россияне по Савченко

Российские СМИ с 3 июля начали активно распространять информацию, что украинская военнослужащая Надежда Савченко якобы снова попала к ним в плен.

Оккупанты писали, что Савченко якобы взяли в плен под Купянском, что в Харьковской области.

На этот фейк отреагировала сама военнослужащая. Она выложила видео, где показалась живой, невредимой и на свободе в Украине.