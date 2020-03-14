Своей поездкой в Москву депутаты ОПЗЖ прибегли к целому ряду нарушений, – Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что после поездки депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" к ним остается целый ряд вопросов. Они касаются как политического аспекта полномочий такой "делегации", так и угрозы привезти из России коронавирус.

Пока депутаты ездили в Москву, телеканалы Медведчука подавали это как "визит официальной делегации Верховной Рады", заявил Арахамия в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

К слову Рада отреагировала на визит Медведчука и делегации ОПЗЖ в Кремль

Первый вопрос – мандат. Кто вас уполномочил? Какой у вас есть мандат обсуждать такие вопросы? Второй вопрос – вы действительно являетесь официальной делегацией или вы просто за собственные деньги поехали?

– подчеркнул лидер "Слуги народа".

Он подчеркнул, что есть специальный пункт об этом в регламенте Верховной Рады. Согласно ему, даже если депутат едет куда-то за собственные деньги, он должен написать заявление на имя главы Верховной Рады, а тот должен предоставить на это разрешение.

"И третье – вы находились в стране, где есть высокий риск заражения коронавирусом. Вопрос: когда вы вернулись, проходили ли вы проверку? Я настаиваю на том, чтобы вы прошли срочное обследование", – резюмировал Давид Арахамия.

В ответ депутат от "Опоплатформы" Нестор Шуфрич предложил, чтобы Госпогранслужба предоставила полный перечень депутатов, которые в последние 5 дней вернулись из-за границы.

Что известно о визите депутатов ОПЗЖ в Россию?10 марта глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Они обсудили создание парламентского измерения нормандского формата.



В то же время делегация нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. Там Медведчук обвинил украинскую власть, будто она "не стремится к миру".