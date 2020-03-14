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      Своей поездкой в Москву депутаты ОПЗЖ прибегли к целому ряду нарушений, – Арахамия

      - Читати новину українською

      Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что после поездки депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" к ним остается целый ряд вопросов. Они касаются как политического аспекта полномочий такой "делегации", так и угрозы привезти из России коронавирус.

      Пока депутаты ездили в Москву, телеканалы Медведчука подавали это как "визит официальной делегации Верховной Рады", заявил Арахамия в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

      К слову Рада отреагировала на визит Медведчука и делегации ОПЗЖ в Кремль

      Первый вопрос – мандат. Кто вас уполномочил? Какой у вас есть мандат обсуждать такие вопросы? Второй вопрос – вы действительно являетесь официальной делегацией или вы просто за собственные деньги поехали?
      – подчеркнул лидер "Слуги народа".

      Он подчеркнул, что есть специальный пункт об этом в регламенте Верховной Рады. Согласно ему, даже если депутат едет куда-то за собственные деньги, он должен написать заявление на имя главы Верховной Рады, а тот должен предоставить на это разрешение.

      "И третье – вы находились в стране, где есть высокий риск заражения коронавирусом. Вопрос: когда вы вернулись, проходили ли вы проверку? Я настаиваю на том, чтобы вы прошли срочное обследование", – резюмировал Давид Арахамия.

      В ответ депутат от "Опоплатформы" Нестор Шуфрич предложил, чтобы Госпогранслужба предоставила полный перечень депутатов, которые в последние 5 дней вернулись из-за границы.

      Что известно о визите депутатов ОПЗЖ в Россию?10 марта глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Кремле встретился со своим кумом Владимиром Путиным. Они обсудили создание парламентского измерения нормандского формата.

      В то же время делегация нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" встретилась с депутатами Государственной думы России в Москве. Там Медведчук обвинил украинскую власть, будто она "не стремится к миру".

      Зеленский рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине, – Гончаренко
      13 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Виктор Медведчук Нестор Шуфрич Верховная Рада Давид Арахамия Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь
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