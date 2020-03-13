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      Своєю поїздкою у Москву депутати ОПЗЖ вдалися до цілої низки порушень, – Арахамія

      -
      Арахамія: депутати ОПЗЖ у Москві не могли бути як "представники" Верховної Ради / ua.112.ua

      Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що після поїздки депутатів "Опозиційної платформи – За життя" до них залишається ціла низка запитань. вони стосуються як політичного аспекту повноважень такої "делегації", так і загрози привезти з Росії коронавірус.

      Поки депутати їздили до Москви, телеканали Медведчука подавали це як "візит офіційної делегації Верховної Ради", заявив Арахамія в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      До слова Рада відреагувала на візит Медведчука і делегації ОПЗЖ до Кремля

      Перше питання – мандат. Хто вас уповноважив? Який у вас є мандат обговорювати такі питання? Друге питання – ви справді є офіційною делегацією чи ви просто за власні гроші поїхали?
      – наголосив лідер "Слуги народу".

      Він підкреслив, що є спеціальний пункт про це у регламенті Верховної Ради. Згідно з ним, навіть якщо депутат їде кудись за власні гроші, він повинен написати заяву на ім'я голови Верховної Ради, а той мав би надати на це дозвіл.

      "І третє – ви перебували у країні, де є високий ризик зараження на коронавірус. Питання: коли ви повернулися, чи проходили ви перевірку? Я наполягаю на тому, щоб ви пройшли термінове обстеження", – резюмував Давид Арахамія.

      У відповідь депутат від "Опоплатформи" Нестор Шуфрич запропонував, щоб Держприкордонслужба надала повний перелік депутатів, які в останні 5 днів повернулися з-за кордону.

      Що відомо про візит депутатів ОПЗЖ у Росію?10 березня голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у Кремлі зустрівся зі своїм кумом Володимиром Путіним. Вони обговорили створення парламентського виміру нормандського формату.

      Водночас делегація нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії у Москві. Там Медведчук звинуватив українську владу, буцімто вона "не прагне до миру".

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Віктор Медведчук Нестор Шуфрич Верховна Рада Давид Арахамія Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Новини України Новини політики
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