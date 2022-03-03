Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Важно Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал

Кстати, свои последние независимые медиа РФ "убивает" беспощадно. Как, например, "Эхо Москвы", – отметил господин Подоляк.

Он добавил, что сейчас в Украине находится более 1300 иностранных журналистов, которые освещают агрессию России против нашего государства. Это поможет людям из других стран увидеть, как оккупант нарушает принципы ведения войны, атакует мирных жителей и тому подобное.

Напомним, 1 марта генеральная прокуратура России предъявила требование в Роскомнадзор, чтобы тот ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь". На следующий день в России заблокировали ряд украинских медиа, среди которых 24 канал:

Украинские СМИ, заблокированные в России

канканал ТСН,

Сегодня,

Укринформ,

24 канал,

ZAXID.NET,

"Зеркало недели",

Цензор.НЕТ,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.

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