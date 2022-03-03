Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

Важливо Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал

До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви", – зазначив пан Подоляк.

Він додав, що зараз в Україні перебуває понад 1300 іноземних журналістів, які висвітлюють агресію Росії проти нашої держави. Це допоможе людям з інших країн побачити, як окупант порушує принципи ведення війни, атакує мирних жителів тощо.

Нагадаємо, 1 березня генеральна прокуратура Росії висунула вимогу Роскомнагляду, щоб той обмежив доступ до ресурсів радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дождь". Наступного дня в Росії заблокували низку українських медіа, серед яких 24 канал:

Українські ЗМІ, які заблокували в Росії

  • канал ТСН,
  • Сегодня,
  • Укрінформ,
  • 24 канал,
  • ZAXID.NET,
  • "Дзеркало тижня",
  • Цензор.НЕТ,
  • Vesti.ua,
  • Depo.ua,
  • Delo.ua.

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Допис Михайла Подоляка

Понад 1300 іноземних журналістів в Україні. У розпал війни. Тому світ добре розуміє, що відбувається в нас і чому РФ порушує принципи ведення війни, повсюди атакуючи мирних жителів. До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви".