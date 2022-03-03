Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

Важливо Роскомнагляд заблокував у Росії українські офіційні сайти й ЗМІ: серед них і 24 канал

До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви", – зазначив пан Подоляк.

Він додав, що зараз в Україні перебуває понад 1300 іноземних журналістів, які висвітлюють агресію Росії проти нашої держави. Це допоможе людям з інших країн побачити, як окупант порушує принципи ведення війни, атакує мирних жителів тощо.

Нагадаємо, 1 березня генеральна прокуратура Росії висунула вимогу Роскомнагляду, щоб той обмежив доступ до ресурсів радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дождь". Наступного дня в Росії заблокували низку українських медіа, серед яких 24 канал:

Українські ЗМІ, які заблокували в Росії

канал ТСН,

Сегодня,

Укрінформ,

24 канал ,

, ZAXID.NET,

"Дзеркало тижня",

Цензор.НЕТ,

Vesti.ua,

Depo.ua,

Delo.ua.

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Допис Михайла Подоляка

Понад 1300 іноземних журналістів в Україні. У розпал війни. Тому світ добре розуміє, що відбувається в нас і чому РФ порушує принципи ведення війни, повсюди атакуючи мирних жителів. До речі, свої останні незалежні медіа РФ "вбиває" нещадно. Як, наприклад, "Ехо Москви".