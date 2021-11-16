Каддафи подал официальную заявку на участие. Об этом сообщил глава пресс-службы Высшей избирательной комиссии Ливии Халид Аль-Менаи.

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По его словам, сын диктатора лично прибыл в офис Высшей избирательной комиссии, чтобы оформить заявку. Это первое появление Сейф аль-Ислама Каддафи на публике после свержения режима отца в 2011 году.

Справка. Президентские выборы Ливии состоятся 24 декабря в городе Сабха.

Кроме Каддафи, участие в выборах намерены принять генерал Халифа Хафтар, премьер-министр Абдудхамид аль-Дбейба, спикер парламента в Бенгази Агила Салех.

В то же время проведение выборов в стране находится под угрозой. Ведь между различными политическими силами активно происходят споры.

Сын Каддафи подает заявку на выборы: смотрите видео

Что известно о сыне диктатора

Каддафи разыскивает Международный уголовный суд за преступления против человечности. Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама по обвинению в:

убийстве;

использовании наемников.

Отец мужчины предлагал сыну занять соответствующую должность. Но тот отказался, хотя фактически выполнял функции премьер-министра.

Кстати! Сейф аль-Ислам уже намеревался участвовать в президентских выборах Ливии в 2017 году.

Свержение режима Муаммара Каддафи

Более 10 лет назад режим Муаммара Каддафи повали с помощью восстания, а его убили.

Он руководил страной 42 года.

Диктатор пытался построить социалистическое общество, которое основано на исламе, морали и патриотизме.

Источник: Википедия