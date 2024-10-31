Об этом говорится в расследовании УП. В частности, Баканова младшего устроили на должность лейтенанта в 6 управление департамента контрразведки.

Смотрите также Не видели целесообразности, – ГБР о том, почему Баканова не допрашивали по делам подчиненных-предателей

И мол, сейчас его задача – курировать работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса.

Журналисты установили, что сын Баканова работает в СБУ под девичьей фамилией матери – Лазаренко.

Артур Баканов уже третий год не только защищен от мобилизации, но и пользуется привилегиями оперативного сотрудника. Например, номерные знаки прикрытия на авто,

- говорится в расследовании.

С журналистами Лазаренко отказался разговаривать о своей работе в СБУ. А сам Баканов сначала не хотел раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны", а впоследствии прислал уточнение, в котором объяснил, что его сын с детства строит военную карьеру, в частности, закончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Также Баканов сообщил, что его сын с марта 2022 года присоединился в ряды ВСУ и сейчас выполняет "сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий".

В пресс-службе СБУ тоже отметили, что Лазаренко на службе у них с 21 марта 2022 года. То есть, устроен еще в тот период, когда Иван Баканов возглавлял ведомство.

В СБУ отметили, что во время действия военного положения увольнение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Заметим также, что Баканов возглавлял СБУ с 29 августа 2019 года. Со 2 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года был председателем партии "Слуга народа". До политической карьеры с 2013 года руководил студией "Квартал-95".