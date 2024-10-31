Про це ідеться в розслідуванні УП. Зокрема, Баканова молодшого влаштували на посаду лейтенанта в 6 управління департаменту контррозвідки.

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І мовляв, наразі його завдання – курувати роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Журналісти встановили, що син Баканова працює в СБУ під дівочим прізвищем матері – Лазаренко.

Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника. Наприклад, номерні знаки прикриття на авто,

— йдеться у розслідуванні.

З журналістами Лазаренко відмовився розмовляти щодо своєї роботи в СБУ. А сам Баканов спочатку не хотів розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни", а згодом надіслав уточнення, у якому пояснив, що його син з дитинства будує військову кар'єру, зокрема, закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

Також Баканов повідомив, що його син з березня 2022 року приєднався до лав ЗСУ і зараз виконує "складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій".

У пресслужбі СБУ теж зазначили, що Лазаренко на службі у них з 21 березня 2022 року. Тобто, влаштуваний ще у той період, коли Іван Баканов очолював відомство.

В СБУ зазначили, що під час дії воєнного стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Зауважимо також, що Баканов очолював СБУ з 29 серпня 2019 року. Із 2 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року був головою партії "Слуга народу". До політичної кар'єри з 2013 року керував студією "Квартал-95".