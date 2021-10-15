Юлия Привалова в своем инстаграме опубликовала селфи с мужем на фоне Кремля. В ответ на возмутительный комментарий она написала насмешливый анекдот про бандеровцев.

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Сын Кернеса с женой в Москве

Сейчас страница Юлии Приваловой закрыта и ее сообщения доступны только подписчикам. Однако в фейсбуке Михаил Думяк опубликовал скриншот ее поста. Один из пользователей написал под фото Приваловых из Москвы "сепары". В ответ Юлия решили написать въедливый анекдот, который высмеивает бандеровцев.



Юлия и Даниил Приваловы в Москве / Фотографии со страницы Михаила Думяка

Встречаются как-то два бандеровца, один другому говорит:

– А я москалям гадость сделал.

– Какую?

– А я им на Красной площади нас**л.

– И что, они тебе ничего не сделали?

– Да я по-тихому, в штаны,

– написала Юлия Привалова.

Обратите внимание! Муж Юлии Приваловой – Даниил Привалов – средний сын Геннадия Кернеса от второй жены Галины Приваловой. С Юлией Козак он поженился в 2015 году.

Сестра нардепа Владимира Козака и дочь мэра Сокирян

Юлия Привалова, в девичестве – Козак – дочь нынешнего мэра Сокирян и бывшего главы Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Также она родная сестра народного депутата Владимира Козака. Он попал в Раду под №68 в списке "Слуги народа".

Центр противодействия коррупции заметил, что Владимир Козак был одним из тех нардепов, голосовавших за смягчение наказания за ложь о состоянии в декларациях. Впоследствии же его отец Василий Козак не декларировал права на компанию, которая принадлежала его семье.

К тому же Владимир Козак в 2018 году сменил своего шурина Даниила Привалова в роли владельца ООО "Слоу Фудз". После прохождения в Верховную Раду переписал фирму на родную сестру Юлию за 6,6 миллиона гривен. Сейчас на странице бренда написано, что Юлия Привалова является его основателем.



Бренд YARO, владелицей которого является Юлия Привалова / Скриншот

Также в центре Киева Привалова имеет 2 кафе – YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.