Юлия Привалова в своем инстаграме опубликовала селфи с мужем на фоне Кремля. В ответ на возмутительный комментарий она написала насмешливый анекдот про бандеровцев.

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Сын Кернеса с женой в Москве

Сейчас страница Юлии Приваловой закрыта и ее сообщения доступны только подписчикам. Однако в фейсбуке Михаил Думяк опубликовал скриншот ее поста. Один из пользователей написал под фото Приваловых из Москвы "сепары". В ответ Юлия решили написать въедливый анекдот, который высмеивает бандеровцев.

Прівалови у Москві
Юлия и Даниил Приваловы в Москве / Фотографии со страницы Михаила Думяка

Встречаются как-то два бандеровца, один другому говорит:
– А я москалям гадость сделал.
– Какую?
– А я им на Красной площади нас**л.
– И что, они тебе ничего не сделали?
– Да я по-тихому, в штаны,
– написала Юлия Привалова.

Сестра нардепа Владимира Козака и дочь мэра Сокирян

Юлия Привалова, в девичестве – Козак – дочь нынешнего мэра Сокирян и бывшего главы Сокирянской райгосадминистрации Василия Козака. Также она родная сестра народного депутата Владимира Козака. Он попал в Раду под №68 в списке "Слуги народа".

Центр противодействия коррупции заметил, что Владимир Козак был одним из тех нардепов, голосовавших за смягчение наказания за ложь о состоянии в декларациях. Впоследствии же его отец Василий Козак не декларировал права на компанию, которая принадлежала его семье.

К тому же Владимир Козак в 2018 году сменил своего шурина Даниила Привалова в роли владельца ООО "Слоу Фудз". После прохождения в Верховную Раду переписал фирму на родную сестру Юлию за 6,6 миллиона гривен. Сейчас на странице бренда написано, что Юлия Привалова является его основателем.

Бренд Яро Юлії Прівалової
Бренд YARO, владелицей которого является Юлия Привалова / Скриншот

Также в центре Киева Привалова имеет 2 кафе – YARO Healthy Point и YARO Healthy Cafe Lipki.