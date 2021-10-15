Юлія Прівалова у своєму інстаграмі опублікувала селфі з чоловіком на фоні Кремля. У відповідь на обурливий коментар вона написала глузливий анекдот про бандерівців.
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Син Кернеса з дружиною у Москві
Наразі сторінка Юлії Прівалової закрита і її дописи доступні лише підписникам. Однак у фейсбуці Михайло Думяк опублікував скриншот її посту. Один із користувачів написав під фото Прівалових з Москви "сепари". У відповідь Юлія вирішили написати в'їдливий анекдот, який висміює бандерівців.
Юлія і Данило Прівалови у Москві / Зображення зі сторінки Михайла Думяка
Зустрічаються якось два бандерівці, один іншому каже:
– А я москалям гидоту зробив.
– Яку?
– А я їм на Красній площі нас**в.
– І шо, вони тобі нічого не зробили?
– Так я по-тихому, у штани,
– написала Юлія Прівалова.
Сестра нардепа Володимира Козака і донька мера Сокирян
Юлія Прівалова, у дівоцтві – Козак – донька нинішнього мера Сокирян і колишнього глави Сокирянської райдержадміністрації Василя Козака. Також вона рідна сестра народного депутата Володимира Козака. Він потрапив до Ради під №68 у списку "Слуги народу".
Центр протидії корупції підмітив, що Володимир Козак був одним з тих нардепів, хто голосував за пом'якшення покарання за брехню про статки у деклараціях. Згодом же його батько Василь Козак не декларував права на компанію, яка належала його родині.
До того ж Володимир Козак у 2018 році змінив свого швагра Данила Прівалова в ролі власника ТОВ "Слоу Фудз". Після проходження до Верховної Ради переписав фірму на рідну сестру Юлію за 6,6 мільйона гривень. Наразі на сторінці бренду написано, що Юлія Прівалова є його засновницею.
Бренд YARO, власницею якого є Юлія Прівалова / Скриншот
Також у центрі Києва Прівалова має 2 кафе – YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.