Ее чадо обещало устроить самосуд над своими одноклассниками. Об этом пишут росСМИ.

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По словам учеников элитной гимназии №5 и их родителей, 16-летний подросток Роберт разместил в Telegram-канале образовательного учреждения посты с кровавыми сценами. Он выложил видео, на которых умывается кровью и ест сырое мясо. При этом грозится расстрелять одноклассников в определенный день – пятницу, 25 ноября.

После публикации таких сообщений в его квартиру налетели силовики. Во время обысков они изъяли кружку со свастикой, столовые приборы с нацистской символикой и книгу "Будет ласковый вождь".

Оружия у парня не нашли. Правоохранители проводят по этому факту проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении школьника.

Родители уже запрещают детям ходить на занятия из-за опасного ученика, а в учебном заведении всеми способами пытаются замять дело.