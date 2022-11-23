Її чадо обіцяло влаштувати самосуд над своїми однокласниками. Про це пишуть росЗМІ.

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За словами учнів елітної гімназії №5 та їхніх батьків, 16-річний підліток Роберт розмістив у Telegram-каналі освітнього закладу пости із кривавими сценами. Він виклав відео, на яких вмивається кров'ю та їсть сире м'ясо. При цьому погрожує розстріляти однокласників у визначений день – п'ятницю, 25 листопада.

Після публікації таких повідомлень у його квартиру налетіли силовики. Під час обшуків вони вилучили кухоль зі свастикою, столові прилади з нацистською символікою та книгу "Буде лагідний вождь".

Зброї у хлопця не знайшли. Наразі правоохоронці проводять за цим фактом перевірку. За її підсумками буде розв'язано питання про порушення кримінальної справи щодо школяра.

Батьки вже забороняють дітям ходити на заняття через небезпечного учня, а у закладі освіти всіма способами намагаються зам'яти справу.