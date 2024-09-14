Журналисты издания Mirror отметили, что новые разведданные США показывают, что как минимум два сына одного Осамы бен Ладена остались живы. Хамза бен Ладен теперь командует "Аль-Каидой" и вынашивает планы терактов на Западе.

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Как Хамза бен Ладен готовится сеять хаос по всему миру

Анализ разведки США показывает, что Хамза бен Ладен, которого часто называют "наследным принцем террора", избежал усилий ЦРУ, направленных на его ликвидацию в 2019 году. Отчеты разведки свидетельствуют, что он может тайно руководить "Аль-Каидой", и это утверждение подкрепляется признаками того, что его брат Абдулла также получил должность в террористической организации.

Считается, что оба брата создали в Афганистане десять мощных тренировочных лагерей для террористов и, как сообщается, налаживают связи с различными экстремистскими группами по всему миру.

По данным разведки, Хамза бен Ладен, сын покойного Осамы бен Ладена, сейчас активно действует в афганском городе Джелалабад, расположенном к востоку от столицы Афганистана Кабула. Согласно этим сообщениям, 34-летний Хамза играет значительную роль в возрождении "Аль-Каиды".

Как сообщается, высшие лидеры Талибана знают о его присутствии и проводят с ним регулярные встречи, обеспечивая безопасность как ему, так и его семье. Это свидетельствует о длительных и сложных отношениях между "Аль-Каидой" и Талибаном, к которым западные правительства призывают относиться серьезно.

Данные разведки также свидетельствуют, что Хамза занял руководящую должность в "Аль-Каиде", направляя организацию к наиболее значительному возрождению со времен войны в Ираке.

В документе показано, что под руководством Хамзы "Аль-Каида", как сообщается, перегруппировывается и разрабатывает стратегию для потенциальных будущих атак на западные объекты.

Хамза побуждает мощная решимость продолжить дело своего отца, что придает его действиям символический и стратегический вес. Более того, брат Хамзы, Абдулла бен Ладен, играет решающую роль в этом возрождении,

– говорится в отчете.

В другом документе указано, что лагеря подготовки боевиков в Афганистане готовят террористов-смертников для потенциальных атак на территории западных стран. Предварительные выводы свидетельствуют, что сейчас в стране действует по меньшей мере 21 такой лагерь, что позиционирует Афганистан как важный центр мирового терроризма.

Беспокойство усилилось после того, как новые оценки показали, что "Аль-Каида", как сообщается, сотрудничает с экстремистской группировкой ИГИЛ, что приводит к опасениям относительно возможной атаки, которая напоминает теракты 11 сентября.

"Параллели между текущей ситуацией и прелюдией к атакам 11 сентября вызывают тревогу. Отсутствие законного правительства и идеологическая согласованность между действующим режимом Талибана и этими группами превратили Афганистан в убежище для экстремизма. Террористы из-за рубежа стекаются в страну для обучения", – добавили в разведке.

Власти США еще не сделали официального заявления относительно этих данных и документов.

Справка! "Аль-Каида" – это международная террористическая организация, основанная в 1988 году Осамой бен Ладеном. Она известна своими атаками на гражданские и военные цели, в частности терактами 11 сентября 2001 года в США. Организация имеет радикально исламистскую идеологию и стремится создать глобальный исламский халифат.