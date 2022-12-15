В частности, на опубликованном фото среди наемников ППК "Вагнера" узнал Павла Пригожина аналитик Bellingcat Арик Толер. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Российские только наколенники

Да и сами россияне не скрывали участие сына Пригожина в так называемой "спецоперации", ведь фотографию, которую смогли впоследствии проанализировать, выложила русская военная корреспондентка.

Встретилась с музыкантами ЧВК "Вагнера". В их рядах и сын Евгения Пригожина – Павел. Он есть на этом фото,

– написала она тогда.

Павла в компании других военных действительно смогли там распознать. А также – установить происхождение его экипировки. Почему-то Пригожин не сильно доверяет "аналогам нетной" продукции России, поэтому российскими у его сына были лишь наколенники "Рысь".

Все остальное – продукция "загнивающего" Запада. Так, на Павле распознали:

шлем, похожий на американский Enhanced Combat Helmet (стоимость примерно 1570 долларов);

американские тактические перчатки Mechanix M-Pact;

словацкие тактические ботинки Lowa Zephyr (стоимостью не менее 408 долларов);

бронежилет британского производителя DCS Warrior Assault System (стоимостью 345 долларов).

Куртки в окраске НАТО Multicam, как у Павла, предпочитают не только наемники "Вагнера", но и разведчики минобороны РФ. Такую одежду они покупают за свой счет, хотя в армии даже "спецы" могут получить выговор от командования за использование "вражеской" окраски, что, впрочем, многих не останавливает,

– написали в российском телеграм-канале.



Фотография русской корреспондентки с Павлом Пригожиным (второй слева) / Российские телеграм-каналы

Равенство по-русски

Интересно, что ранее уже появлялась информация, что россияне не очень верят собственной продукции и предпочитают экипировку НАТО. Так, в конце ноября стало известно, что в такой экипировке часто бывает на Востоке Украины и встречается с бойцами ЧВК "Вагнера" и бывший глава "Роскосмоса". Его одежду и боекомплект тогда оценили в сумму около 15700 долларов.

Однако тогда Евгений Пригожин отрицал возможность таких встреч и подверг резкой критике Дмитрия Рогозина. Он заявил, что подразделения ЧВК "внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО".

Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнера", то думаю, мы бы отправили его в пластиковом мешке для опознания,

– заявил "повар Путина".