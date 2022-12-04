Пригожин жестко оценил визит Рогозина в Донбасс

Так, бывший глава российского ВПК Дмитрий Рогозин "засветился" в натовской экипировке за миллион рублей в войне "против НАТО". Его появление на Донбассе очень не понравилось Евгению Пригожину, чьи наемники воюют в этом направлении. Последний жестко унизил забавного патриота.

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Повар Путина отреагировал на цирковое выступление Рогозина, приехавшего на фронт в натовской форме.

Считаю, что такого рода поездки совершенно бесполезны и ни к чему положительному не приводят. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли,

– заявил Пригожин.

По его словам, Рогозину в буквальном смысле повезло, что он не пересекся и не попал в поле зрения вагнеровцев. Ведь при таких обстоятельствах ему, в экипировке НАТО, вряд ли бы удалось вернуться с оккупированных территорий живым. Его бы оперативно ликвидировали.

Он добавил, что такого человека отправили бы в пластиковом мешке для опознания.



Пригожин жестко оценил визит Рогозина на Донбасс / Фото из сети

Это очень забавно, когда приближенные Путина устраивают грызню между собой в борьбе за привилегии от хозяина. Вероятно, на них еще и влияют цифры потерь, которые российская армия несет на поле боя – их солдат отправляют домой в черных пакетах для опознания.

Потери врага по состоянию на 3 декабря

Россияне прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 3 декабря уже уничтожили около 90 600 оккупантов, только за минувшие сутки – 510. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили: