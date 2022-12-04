Пригожин жорстко оцінив візит Рогозіна на Донбас

Так, колишній глава російського ВПК Дмитро Рогозін "засвітився" у натовському екіпіруванні за мільйон рублів у війні "проти НАТО". Його поява на Донбасі дуже не сподобалася Євгену Пригожину, чиї найманці воюють на цьому напрямі. Останній жорстко принизив потішного патріота.

Головне Обстріл Краматорська, Шойгу прилетів у Білорусь: хронологія 283 дня війни

Кухар Путіна відреагував на цирковий виступ Рогозіна, який приїхав на фронт у натовській формі.

Вважаю, що такого роду поїздки абсолютно марні і ні до чого позитивного не призводять. Думаю, що якби він спробував з кимось із вагнерівців зустрітися, то його навряд чи прийняли б,

– заявив Пригожин.

За його словами, Рогозіну в буквальному значенні пощастило, що він не перетнувся і не потрапив у поле зору вагнерівців. Адже за таких обставин йому, в екіпіруванні НАТО, навряд чи вдалося б повернутись з окупованих територій живим. Його оперативно ліквідували б.

Він додав, що таку людину відправили б у пластиковому мішку для впізнання.



Пригожин жорстко оцінив візит Рогозіна на Донбас / Фото із мережі

Це дуже кумедно, коли наближені Путіна влаштовують гризню між собою у боротьбі за привілеї від господаря. Ймовірно, на них ще й впливають цифри втрат, які російська армія зазнає на полі бою – їхніх солдат відправляють додому у чорних пакетах для впізнання.

Втрати ворога станом на 3 грудня

Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 3 грудня вже знищили близько 90 600 окупантів, лише за минулу добу – 510. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: