Зеленская призналась, что опасается за будущее украинских детей. Об этом первая леди рассказала в интервью 19 июня.

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Сын говорит, что хочет быть солдатом

Ситуация в Украине из-за войны сейчас очень тяжелая. Многим родителям и семьям приходится хоронить своих детей. Первая леди признается, что ей повезло, что дети рядом. Дочке вот-вот исполнится 18, она вскоре поступит в университет в Киеве. Ее сыну нужно подождать немного дольше, чтобы достигнуть совершеннолетия.

Елена Зеленская рассказывает, что ее сын всем говорит, что хочет быть солдатом. Как мать она волнуется. Более того, такая мечта сына ее немного пугает.

Я очень надеюсь, что, когда ему исполнится 18, мы проживем много лет в свободной и мирной стране. Сейчас жизнь – и Украина – кажутся далекими от этого. Самое страшное, что он всем говорит, что хочет быть солдатом,

– поделилась первая леди.

Что Зеленская говорит о своем муже

Во время войны Владимир Зеленский стал эмблемой свободного мира. Многие были поражены его превращением из шоумена в международного государственного деятеля. Однако Зеленская говорит, что это ее не удивило. Она знала, как надежный человек.

Владимир всегда был тем, на кого я могла положиться. Это просто стало более очевидным для большего количества людей. Это иллюзия, что актер остается актером. Он так открыт, как может быть человек. Я могу читать его лицо, как книгу, и я уверена, что вы тоже можете,

– отмечает Зеленская.

Зеленская смотрит ежедневные выступления мужа перед нацией в соцсетях. Ее всегда поражали новые обращения. Хотя часто она готовый продукт, по ее словам, должен быть вдвое меньше.

"Владимир всегда говорит, что я слишком его критикую, что я никогда не хвалю его в изобилии", – с улыбкой признается первая леди.

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