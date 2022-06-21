Зеленська зізналася, що боїться за майбутнє українських дітей. Про це перша леді України розповіла в інтерв'ю 19 червня.

Зверніть увагу Щодня доводимо, що вже є частиною європейського простору: Зеленський звернувся до українців

Син каже, що хоче бути солдатом

Ситуація в Україні через війну зараз дуже важка. Багатьом батькам і сім'ям доводиться ховати своїх дітей. Перша леді зізнається, що їй пощастило, що її діти поруч. Доньці ось-ось виповниться 18, вона незабаром вступить до університету в Києві. Її синові треба почекати трохи довше, щоб досягнути повноліття.

Олена Зеленська розповідає, що її син усім каже, що хоче бути солдатом. Як мати, вона хвилюється. Ба більше, така мрія сина її трохи лякає.

Я дуже сподіваюся, що коли йому виповниться 18, ми проживемо багато років у вільній і мирній країні. Нині життя – і Україна – здаються далекими від цього. Найстрашніше, що він усім каже, що хоче бути солдатом,

– поділилася перша леді.

Що Зеленська каже про свого чоловіка

У час війни Володимир Зеленський став символом вільного світу. Багато хто був вражений його перетворенням із шоумена в міжнародного державного діяча. Проте Зеленська каже, що це не здивувало її. Вона знала, яким надійним є чоловік.

Володимир завжди був тим, на кого я могла покластися. Це просто стало більш очевидним для більшої кількості людей. Це ілюзія, що актор залишається актором. Він настільки відкритий, наскільки може бути людина. Я можу читати його обличчя, як книгу, і я впевнена, що ви теж можете,

– зазначає Зеленська.

Зеленська дивиться щоденні виступи свого чоловіка перед нацією у соцмережах. Її завжди вражали нові звернення. Хоч часто вона готовий продукт, за її словами, мав бути вдвічі меншим.

"Володимир завжди каже, що я занадто його критикую, що я ніколи не хвалю його вдосталь", – з посмішкою зізнається перша леді.

Вас може зацікавити – Зеленський звернувся до українців увечері 20 червня: відео