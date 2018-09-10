Сын мэра Прилук совершил ДТП и бросался на свидетелей: видео

В Прилуках, что на Черниговщине, сын мэра Ярослав Попенко не справился с управлением и врезался в электрический столб. Сам он не пострадал.

Патрульные мужчину отвезли в больницу. Впрочем проходить тест на алкоголь, водитель машины категорически отказывался.

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Вел себя водитель агрессивно. Всячески не хотел, чтобы его активист снимал на видео, даже пытался на него наброситься. А также толкал полицейского.

Он с четвертого или пятого раза только понимал, что это с ним разговаривают. Он и на людей бросался после аварии, кого видел с камерой, на того и бросался,

– рассказал представитель ОО "Неравнодушные прилучане".

Правоохранители заверили, водитель все же был пьян. Правда, сколько обнаружили промилле алкоголя в крови водителя, в полиции не говорят.

"Врачи подтвердили, что человек был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование", – отметил представитель полиции Черниговской области Сергей Брыль.

После, водителя просто отпустили.

К слову, это уже не первое ДТП с участием сына мэра Прилук. Два года назад в нетрезвом состоянии он на своей машине снес забор местным жителям.