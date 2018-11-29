Сын нардепа Березкина заявил, что его имущества суд не арестовывал
Сын депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Станислава Березкина Максим Березкин заявил, что определение суда об аресте имущества касалось его сестры и ее мужа.
"Сегодня неожиданно для себя стал топ-новостью дня. Спешу поблагодарить своих друзей журналистов, которые своими публикациями без меня меня женили на Анне Татарченко, к слову, свекрови моей сестры Виктории, так еще и приданное к ней выдали, судя по статьям, неплохое! Оцените сами: дом, квартира, ну и по мелочи – несколько авто и коллекция раритетных прицепов! Но главное это то, что своими сегодняшними публикациями вы совершенно запутали следственные органы страны!!!" – написал он.
Березкин добавил, что журналисты не разобрались в ситуации, и поэтому им пришлось менять заголовки и статьи.
"Уточните лично для меня ход вашей мысли, пожалуйста! Если речь идет о заявлениях пресс-атташе Соломенского райсуда Яны Квитченко относительно определения, опубликованного 27 ноября, об аресте имущества моей сестры Виктории и ее мужа, то при чем здесь я и госпожа Татарченко? Может, вы знаете больше нас, членов семьи, и можете сослаться на документ, который подтверждает, что это имущество действительно принадлежит мне? Такой документ у вас имеется??? Судя по прилагаемым к этому посту скриншотам, понимаю, что вы сами находитесь в легком замешательстве, иначе зачем вам, уважаемым и читаемым всей страной изданиям, менять заголовки публикаций и переписывать статьи??? Друзья, придите, сядем, поговорим, выпьем чаю и вместе разберемся со сложившейся ситуацией! Верю, что вместе с вами мы сделаем этот мир лучше!" – написал Максим Березкин.
Накануне "Українські новини" со ссылкой на спикера Соломенского районного суда Киева Яну Квитченко сообщили, что суд арестовал имущество сына Станислава Березкина.
По версии следствия, нардеп Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в конце 2013 года завладел $20 млн государственного банка под предлогом получения кредита.
Сам нардеп назвал обвинения в его адрес "надуманной историей".
По его словам, кредит был обеспечен двумя новыми элеваторами, стоимость которых составляет около $22 млн. По этому делу задержали 10 человек, в том числе сына политика Максима Березкина и заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову. Всех их суд разрешил взять под стражу с возможностью внести залог.
6 ноября агентство "Українські новини" сообщило со ссылкой на источник, что дочь Станислава Березкина Виктория, которая также фигурирует в деле, сбежала в Монако.
Виктория 8 ноября написала в Facebook, что никуда не сбегала и находится в Вене на медицинском обследовании.
"Дорогие журналисты, сообщаю специально для вас. Во-первых, я не убегала ни от НАБУ, ни от ГПУ, ни от другого государственного органа! Когда узнала о том, что проводятся следственные действия при участии моих родственников, сразу же связалась с детективом и сообщила о своем текущем месте пребывания и целях поездки за границу. Во-вторых, я не улетала (уезжала) в Монако. Не исключаю, что это место было избрано неизвестными мне людьми с целью придания некой "пикантности" информационному поводу и оживления интереса к уже забывающейся теме невозврата кредита группой компаний "Креати", которая, напомню, была продана нашей семьей еще в 2015 году. В подтверждение моих слов хочу сообщить, что начиная с 23 октября я пребываю в Австрии, в г. Вена, где прохожу медицинское обследование. Дабы упредить какие-либо спекуляции на тему "убегала от следователей в богатое Монако", делюсь с вами фотографиями документов, которые подтверждают мое милое общение с детективом. Правда, оно почему-то одностороннее", – заявила она.