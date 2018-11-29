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      Сын нардепа Березкина заявил, что его имущества суд не арестовывал

      34 Читати новину українською
      Максим Березкин
      Максим Березкин / Facebook

      Сын депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Станислава Березкина Максим Березкин заявил, что определение суда об аресте имущества касалось его сестры и ее мужа.

      "Сегодня неожиданно для себя стал топ-новостью дня. Спешу поблагодарить своих друзей журналистов, которые своими публикациями без меня меня женили на Анне Татарченко, к слову, свекрови моей сестры Виктории, так еще и приданное к ней выдали, судя по статьям, неплохое! Оцените сами: дом, квартира, ну и по мелочи – несколько авто и коллекция раритетных прицепов! Но главное это то, что своими сегодняшними публикациями вы совершенно запутали следственные органы страны!!!" – написал он.

      Березкин добавил, что журналисты не разобрались в ситуации, и поэтому им пришлось менять заголовки и статьи.

      "Уточните лично для меня ход вашей мысли, пожалуйста! Если речь идет о заявлениях пресс-атташе Соломенского райсуда Яны Квитченко относительно определения, опубликованного 27 ноября, об аресте имущества моей сестры Виктории и ее мужа, то при чем здесь я и госпожа Татарченко? Может, вы знаете больше нас, членов семьи, и можете сослаться на документ, который подтверждает, что это имущество действительно принадлежит мне? Такой документ у вас имеется??? Судя по прилагаемым к этому посту скриншотам, понимаю, что вы сами находитесь в легком замешательстве, иначе зачем вам, уважаемым и читаемым всей страной изданиям, менять заголовки публикаций и переписывать статьи??? Друзья, придите, сядем, поговорим, выпьем чаю и вместе разберемся со сложившейся ситуацией! Верю, что вместе с вами мы сделаем этот мир лучше!" – написал Максим Березкин.
       

      Накануне "Українські новини" со ссылкой на спикера Соломенского районного суда Киева Яну Квитченко сообщили, что суд арестовал имущество сына Станислава Березкина.

      По версии следствия, нардеп Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в конце 2013 года завладел $20 млн государственного банка под предлогом получения кредита.

      Сам нардеп назвал обвинения в его адрес "надуманной историей".

      По его словам, кредит был обеспечен двумя новыми элеваторами, стоимость которых составляет около $22 млн. По этому делу задержали 10 человек, в том числе сына политика Максима Березкина и заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову. Всех их суд разрешил взять под стражу с возможностью внести залог.

      6 ноября агентство "Українські новини" сообщило со ссылкой на источник, что дочь Станислава Березкина Виктория, которая также фигурирует в деле, сбежала в Монако.

      Виктория 8 ноября написала в Facebook, что никуда не сбегала и находится в Вене на медицинском обследовании.

      "Дорогие журналисты, сообщаю специально для вас. Во-первых, я не убегала ни от НАБУ, ни от ГПУ, ни от другого государственного органа! Когда узнала о том, что проводятся следственные действия при участии моих родственников, сразу же связалась с детективом и сообщила о своем текущем месте пребывания и целях поездки за границу. Во-вторых, я не улетала (уезжала) в Монако. Не исключаю, что это место было избрано неизвестными мне людьми с целью придания некой "пикантности" информационному поводу и оживления интереса к уже забывающейся теме невозврата кредита группой компаний "Креати", которая, напомню, была продана нашей семьей еще в 2015 году. В подтверждение моих слов хочу сообщить, что начиная с 23 октября я пребываю в Австрии, в г. Вена, где прохожу медицинское обследование. Дабы упредить какие-либо спекуляции на тему "убегала от следователей в богатое Монако", делюсь с вами фотографиями документов, которые подтверждают мое милое общение с детективом. Правда, оно почему-то одностороннее", – заявила она.
       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Ощадбанк Судьи арест
      Источник: 24 Канал
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