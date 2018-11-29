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      Син нардепа Березкіна заявив, що його майна суд не заарештовував

      277 Читать новость на русском
      Максим Березкін
      Максим Березкін / Facebook

      Максим Березкін, син нардепута від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна, заявив у Facebook 28 листопада, що у ЗМІ його "оженили" на свекрусі сестри і приписали йому заарештоване майно.

      "Сьогодні, несподівано для себе, став топ-новиною дня. Спішу подякувати своїм друзям-журналістам, які своїми публікаціями без мене мене одружили з Ганною Татарченко, до речі, свекрухою моєї сестри Вікторії, та ще й придане до неї видали, з огляду на статті, непогане! Оцініть самі: будинок, квартира, ну й дрібниці, кілька авто і колекція раритетних причепів! Але головне – це те, що своїми сьогоднішніми публікаціями ви зовсім заплутали слідчі органи країни!!!" – написав він.

      Березкін додав, що журналісти не розібралися в ситуації, і тому їм довелося змінювати заголовки і статті.

      "Уточніть особисто для мене перебіг вашої думки, будь ласка. Якщо мова йде про заяви прес-аташе Солом'янського райсуду Яни Квітченко щодо ухвали, опублікованої 27 листопада, про арешт майна моєї сестри Вікторії та її чоловіка, то до чого тут я і пані Татарченко? Може, ви знаєте більше за нас, членів родини, і можете послатися на документ, який підтверджує, що це майно належить мені? Такий документ у вас є??? З огляду на скріншоти, які додано до цього поста, розумію, що ви самі злегка розгублені, інакше навіщо вам, шановним і читаним усією країною виданням, змінювати заголовки публікацій і переписувати статті??? Друзі, прийдіть, сядемо, поговоримо, вип'ємо чаю і разом розберемося із ситуацією! Вірю, що разом із вами ми зробимо цей світ кращим!" – написав Максим Березкін.

      Напередодні "Українські новини" з посиланням на спікера Солом'янського районного суду Києва Яну Квітченко повідомили, що суд заарештував майно сина Станіслава Березкіна.

      За версією слідства, нардеп Березкін разом із родичами та бізнес-партнерами наприкінці 2013 року заволодів $20 млн державного банку під приводом одержання кредиту.

      Сам нардеп назвав обвинувачення на його адресу "надуманою історією".

      За його словами, кредит було забезпечено двома новими елеваторами, вартість яких становить приблизно $22 млн. У цій справі затримали 10 осіб, зокрема сина політика Максима Березкіна і заступника голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову. Усіх їх суд дозволив узяти під варту з можливістю внести заставу.

      6 листопада агентство "Українські новини" повідомило з посиланням на джерело, що дочка Станіслава Березкіна Вікторія, яка також фігурує у справі, утекла в Монако.

      Вікторія 8 листопада написала у Facebook, що нікуди не тікала і перебуває у Відні на медичному обстеженні.

      "Любі журналісти, повідомляю спеціально для вас, по-перше, я не тікала ні від НАБУ, ні від ГПУ, ні від іншого державного органу! Коли дізналася про те, що проводять слідчі дії за участю моїх родичів – відразу ж зв'язалася з детективом і повідомила про своє поточне місцеперебування і мету поїздки за кордон. По-друге, я не вилітала (виїжджала) в Монако. Не відкидаю, що це місце було обрано невідомими мені людьми з метою додавання певної "пікантності" інформаційному приводу й пожвавлення інтересу до вже майже забутої теми неповернення кредиту групою компаній "Креатив", яку, нагадаю, наша сім'я продала ще у 2015 році. На підтвердження моїх слів хочу повідомити, що, починаючи із 23 жовтня, я перебуваю в Австрії, у місті Відень, де проходжу медичне обстеження. Щоб упередити будь-які спекуляції на тему "тікала від слідчих у багату Монако", ділюся з вами фотографіями документів, які підтверджують моє миле спілкування з детективом. Щоправда, воно чомусь однобічне", – заявила вона.

       

      Теги: Новини політики Новини України арешт Судді Ощадбанк
      Джерело: 24 Канал
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