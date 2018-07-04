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Сын Тины Тернер совершил самоубийство

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Старший сын Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер совершил самоубийство
Старший сын Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер совершил самоубийство

Старший сын американской певицы Тины Тернер Крэйг Рэймонд Тернер покончил жизнь самоубийством. 59-летний мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия.

Тело нашла полиция в его доме в Студио-сити, информируют СМИ, в частности, TMZ.

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Старшего сына Тина родила, когда ей было всего 18. Отцом Рэймонда был саксофонист Рэймонд Хилл, с которым певица развелась вскоре после рождения ребенка. Второй муж звезды, Айк Тернер, усыновил Крейга. В браке с Айком Тина родила второго сына – Рональда Тернера. В 2013-м году Тина вышла за продюсера Эрвина Баха.

Тина Тернер с сыном 

Крейг не стал музыкантом, как его родители, а занимался недвижимостью.

По некоторым данным, 78-летняя Тина Тернер сейчас находится на Неделе высокой моды в Париже.

Теги: LifeStyle Самоубийство
Источник: 24 Канал
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