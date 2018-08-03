Сын Трампа заявил об угрозах всей его семьи

Сын президента США Дональда Трампа Эрик рассказал, что его семья неоднократно получала угрозы.

Об этом Эрик Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News.

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"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили какой-то белый порошок", – сказал Эрик Трамп.

В феврале 2018 года Ванессу Трамп, тогда бывшую жену Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором находился неизвестный белый порошок.

Полиция сделала анализ и сказала, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента. После этого Дональд Трамп-младший заявил, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является "отвратительной".