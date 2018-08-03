Син Трампа заявив про погрози усій його сім'ї

Син президента США Дональда Трампа Ерік розповів, що його сім'я неодноразово отримувала погрози.

Про це Ерік Трамп повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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"Мені погрожували, моя сім'я теж отримувала погрози, всі ми їх отримували. Всі ми зіштовхувалися з ситуацією, коли вдома знаходили якийсь білий порошок", – сказав Ерік Трамп.

У лютому 2018 року Ванессу Трамп, тоді колишню дружину Трампа-молодшого, привезли в одну з лікарень Нью-Йорка. Вона відкрила лист, адресований її чоловікові, в якому був невідомий білий порошок.

Поліція зробила аналіз і зазначила, що речовина не є небезпечним біологічним матеріалом і від нього ніхто не постраждав. Співробітники секретної служби почали розслідування інциденту. Після цього Дональд Трамп-молодший заявив, що ситуація, коли люди намагаються висловлювати свої погляди подібним чином, є "огидною".