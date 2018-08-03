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Трамп досі не може відійти від зустрічі з Путіним

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Трамп знову наголосив на користі від його зустрічі з Путіним
Трамп знову наголосив на користі від його зустрічі з Путіним / Getty Images

Президент США Дональд Трамп укотре підкреслив, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним була корисною та дозволила налагодити контакт.

Про це він заявив під час виступу на мітингу у штаті Пенсільванія, передає ТСН.

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"У Гельсінкі я провів чудову зустріч з Володимиром Путіним. Ми обговорили все... Ми дійсно добре порозумілися", – зауважив політик.

Водночас він наголосив, що загалом це добре, а не погано.

"А зараз нам заважає російська містифікація. Адже це містифікація – правильно?" – наголосив Трамп.

Також президент США, коментуючи реакцію в США на минулий саміт, зазначив, що від нього чекали "боксерського матчу" з російським колегою.

Крім того, американський лідер переконує, що Росія не хотіла, щоб він переміг на президентських виборах 2016 року, а також зазначив, що неправильно називати його політику щодо Росії "м'якою".

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.

Теги: Новини Росії Новини США Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
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