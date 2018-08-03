Трамп до сих пор не может отойти от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была полезной и позволила наладить контакт.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в штате Пенсильвания, передает ТСН.

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"В Хельсинки я провел замечательную встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудили все .. Мы действительно хорошо поладили", – отметил политик.

В то же время он заявил, что в целом это хорошо, а не плохо.

"А сейчас нам мешает российская мистификация. Ведь это мистификация – правильно?" – отметил Трамп.

Также президент США, комментируя реакцию в США на прошедший саммит, отметил, что от него ждали "боксерский матч" с российским коллегой.

Кроме того, американский лидер утверждает, что Россия не хотела, чтобы он победил на президентских выборах 2016 года, а также отметил, что неправильно называть его политику в отношении России "мягкой".

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым было незаконно аннексирован Москвой.



Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, который его американский коллега смог бы лучше рассмотреть.