Детей легендарного футболиста в шотландском городе встретил журналист Роман Бебех. В своем инстаграме он опубликовал фотографию с ними.
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"А таких казаков видели?! Узнали?!", – подписал он фотографию с 15-летним Кристианом и 16-летним Джорданом. Ребята одели атрибутику сборной Украины.
Что известно о семье Шевченко
- 44-летний тренер сборной Украины женат на американской модели польского происхождения Кристен Пазик. Она моложе любимого на 2 года.
- Шевченко и Пазик поженились в июле 2004 года. У пары есть 4 сына: старшие Джордан и Кристиан и младшие – 8-летний Александр и 5-летний Райдер-Габриэль.
Основное о матче Украины против Швеции
Украина впервые в истории попала в 1/8 финала чемпионата Евро-2020. Благодаря их победе над поляками и проигрышу словаков в игре с испанцами, наша сборная стала одной из 4 лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
Матч Украина – Швеция стартует 29 июня в 22:00. Победитель этого футбольного поединка проведет игру в четвертьфинале против Англии, которая обыграла Германию в плей-офф. Это произойдет уже 3 июля на стадионе в Риме.