Дітей легендарного футболіста у шотландському місті зустрів журналіст Роман Бебех. У своєму інстаграмі він опублікував світлину з ними.

До теми Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

"А таких козаків бачили?! Впізнали?!" – підписав він фотографію з 15-річним Крістіаном та 16-річним Джорданом. Хлопці одягнули атрибутику збірної України.

Що відомо про сім'ю Шевченка

44-річний тренер збірної України одружений з американською моделлю польського погодження Крістен Пазік. Вона молодша за коханого на 2 роки.

Шевченко та Пазік побралися у липні 2004 року. У пари є 4 синів: старші Джордан та Крістіан й молодші – 8-річний Олександр та 5-річний Райдер-Габріель.

Основне про матч України проти Швеції

Україна вперше в історії потрапила в 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2020. Сталося це, якраз не без допомоги шведів. Завдяки їхній перемозі над поляками та програшу словаків у грі з іспанцями, наша збірна стала однією із 4 кращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.

Матч Україна – Швеція стартує 29 червня о 22:00. Переможець цього футбольного поєдинку проведе гру у чвертьфіналі проти Англії, яка обіграла Німеччину в плей-оффі. Це станеться вже 3 липня на стадіоні у Римі.

Цікаво! Українці та шведи потрапили в одну групу на Євро-2012. Тоді Україна вперше взяла участь у чемпіонаті Європи. Збірну Швеції вдалося перемогти – 2 голи забив Шевченко.