Сыроид рассказала, сколько людей в парламенте не зависят от олигархов

Для того, чтобы избавить страну от олигархизации, нужны совместные действия народа и власти, начиная от изменения избирательного законодательства, завершая ответственностью людей на выборах.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала заместитель председателя ВР Украины и народный депутат от "Самопомочи" Оксана Сыроид.

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По ее словам, в Украине существует олигархической плюрализм. Олигархи определяют правила игры в ВРУ, в исполнительной власти, в судебной системе. Поэтому для нормальных людей остается очень небольшое пространство, где можно что-то сделать, чтобы не зайти в интересы одного из 7 олигархов.

"Здесь простого решения нет, и без людей мы не справимся. Если люди дальше будут избирать на выборах олигархические проекты, извините, у нас с вами больше пространства не появится. Поэтому люди должны думать, когда они идут на выбор. Если они голосуют просто за хорошего парня, а потом окажется, что этот красивый парень поет под дудку олгірхів, то пространства для маневра не увеличится. А олигархический консенсус сохранится, и они будут дальше отстаивать свои интересы", – рассказала Сыроид.

Также она отметила, что на сегодня есть 60 людей в парламенте, которые не зависят от олигархов.

Если их будет хотя бы 150, я уже не говорю о 226, то тогда это будет другая история. И избирательное законодательство имеет на это также огромное влияние. И мы делаем все возможное для того, чтобы этот избирательный закон изменить. И это также зависит от того, насколько люди будут поддерживать,

– добавила заместитель председателя ВРУ.