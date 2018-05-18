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Сироїд розповіла, скільки людей в парламенті не залежать від олігархів

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Оксана Сироїд
Оксана Сироїд / Фото з відкритих джерел

Для того, аби позбавити країну від олігархізації, потрібні спільні дії народу та влади, починаючи від зміни виборчого законодавства, завершуючи відповідальністю людей на виборах.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла заступник голови ВР України та народний депутат від "Самопомочі" Оксана Сироїд.

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За її словами, в Україні існує олігархічний плюралізхм. Олігархи визначають правила гри у ВРУ, у виконавчій владі, у судовій системі. Тому для нормальних людей залишається дуже невеликий простір, де можна щось зробити, аби не зайти в інтереси одного з 7 олігархів.

"Тут простого рішення немає, і без людей ми не впораємось. Якщо люди далі будуть обирати на виборах олігархічні проекти, вибачте, в нас з вами більше простору не з'явиться. Тому люди повинні також думати, коли вони йдуть на вибори. Якщо вони голосують просто за гарного хлопця, а потім виявиться, що цей гарний хлопець співає під дудку олігархів, то простору в нас для маневру не збільшиться. А олігархічний консенсус збережеться, і вони будуть далі відстоювати свої інтереси", – розповіла Сироїд.

Також вона зазначила, що на сьогодні є 60 людей в парламенті, які не залежать від олігархів.

Якщо їх буде хоча б 150, я вже не кажу про 226, то тоді це буде інша історія. І виборче законодавство має на це також величезний вплив. І ми робимо все можливе для того, аби цей виборчий закон змінити. І це також залежить від того, наскільки люди будуть підтримувати,
– додала заступник голови ВРУ.

 

Теги: Новини України Новини політики Оксана Сироїд Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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