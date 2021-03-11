11 марта, вице-президент Киевской школы экономики и сопредседатель Львовского форума по вопросам безопасности Оксана Сыроид запустила новый социальный медиапроект "А что дальше?", который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство.

Как отмечает автор идеи и ведущая проекта Оксана Сыроид, сегодня подконтрольным олигархам национальным медиа выгодно поддерживать в обществе ощущение хаоса и бессилия, что позволяет им удерживать контроль над страной и увеличивать собственные доходы. Проект "А что дальше?" будет предлагать альтернативу повестке дня олигархических СМИ.

В январе – феврале 2021 года Львовский форум по вопросам безопасности в партнерстве с украинскими общественными организациями и Киевской школой экономики при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине, привлекли 36 молодых успешных украинцев к моделированию видения успешного будущего страны. Участники представляли 6 избранных организаторами сфер – публичная политика, местное самоуправление, бизнес, просвещение, военные и общественный сектор. По словам организаторов, именно этот проект вдохновил команду на создание медиа продукта, который будет знакомить украинцев с идеями позитивного развития и гражданской ответственности за страну, а также показывать молодых успешных украинцев, которые уже сегодня делают много для будущего страны.

Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Первой гостьей программы "А что дальше?" стала Министр развития общин и территорий Украины (в 2019- 2020) Алена Бабак, которая вместе с ведущей Оксаной Сыроид рассуждали о том, как украинцам развивать в себе успешных и защищенных владельцев, которые могут контролировать государство.

Над проектом будут работать радиоведущая и журналистка Наталья Соколенко и режиссер-документалистка Жанна Максименко-Довгич.

Пилотный запуск проекта осуществлено при финансовой поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.